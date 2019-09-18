انتخابات تونس.. سباق ساخن

تونس – وكالات

حافظ المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد على تقدمه في السباق الانتخابي بتونس في أمتاره الأولى، إذ حصد 18.8% بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس (الثلاثاء) فرز 89 % من الأصوات، مبينة تقدم قيس في النتائج الأولية.

وتعهد سعيّد، بأن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة، معتبراً أن مصير تونس “مرتبط بدول الجوار”، فيما شدد على أن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيسا للبلاد.

وأظهرت نتائج الفرز بعد احتساب 89 % من المحاضر تقدم قيس سعيد بـ18.8%، يلاحقه نبيل القروي بـ15.7%، ثم عبد الفتاح مورو 12.8%. وكانت مراكز الاقتراع في تونس أغلقت أبوابها الأحد بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وتوجه التونسيون لاختيار رئيسهم من بين 24 مرشحاً، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي. وشارك في تأمين الانتخابات 70 ألف عنصر أمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، بينما سخرت وزارة الدفاع 32 ألف عسكري، لحماية 4000 مركز اقتراع والإشراف على نقل الصناديق إلى مراكز التجميع والفرز ومراقبتها، إلى حين الإعلان عن النتائج.