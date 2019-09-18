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المشروب السحري لنجمات هوليود لإنقاص الوزن خلال شهر

فرناس حفظيaccess_time19 / محرم / 1441 هـ      18 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تختلف مسمياته  لكن نتيجته واحدة ومذهلة فهو الفلفل الحلو و فليفلة و حبحر بارد و الفلفل الرومي، قيمته الغذائية عالية جدا فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين ب6 لذلك فهو يعمل على تعزيز خلايا الدم الحمراء.

كما يحتوي على فيتامين ك1 أحد الفيتامينات الهامة لصحة العظام وتخثر الدم، وفيتامين E، وفيتامين ب9 المهم لصحة المرأة الحامل، كما أنه مصدر هام لعنصر البيتا كاروتين الذى يتحول فى الجسم إلى فيتامين أ، كما أنه يعمل على تعزيز جهاز مناعة الجسم.

وتساعد الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتوى عليها الفلفل الحلو فى إنقاص الوزن بشكل ملحوظ والحصول على قوام ممشوق.

ولقد طرحت إخصائية التغذية الفرنسية فاليري أورسوني أفضل مشروب تتناوله نجمات هوليود لإنقاص الوزن و للحصول على قوام رشيق وبطن مسطحة، وهو مشروب الفلفل الحلو، ولأننا فى صحيفة البلاد نهتم بكل ما يخص صحة ورشاقة المرأة جئنا إليكِ عزيزتي بهذه الخطوات السحرية لتبدين أكثر جمال وجاذبية.

المكونات

1/ كوب من الماء

2/ حبة واحدة ليمون

3/حبة واحدة من الخبار

4/ حبة واحدة من الفلفل الحلو

الطريقة

ضعي هذه المكونات مع بعضها لعمل كوكتيل بإستخدام جهاز الخلاط، وممكن تحلية هذا المشروب على حسب الرغبة عن طريق عسل النحل، كما أنه يمكن وضعه فى الثلاجة ليتم تناوله باردا.

ويتم تناوله ولو لمرة واحدة في اليوم لمدة شهر، وستلاحظين نتيجة مذهلة، لأنه يحتوى على عناصر غذائية تزيد من حرق الدهون وتشعرك أيضا بالشبع، بالإضافة إلى أن الفيتامينات التى يحتوي عليها الفلفل الحلو تعطي نضارة وإشراق للبشرة وتزيدك جمالا.

vernas hefzy

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