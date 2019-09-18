المشروب السحري لنجمات هوليود لإنقاص الوزن خلال شهر

تختلف مسمياته لكن نتيجته واحدة ومذهلة فهو الفلفل الحلو و فليفلة و حبحر بارد و الفلفل الرومي، قيمته الغذائية عالية جدا فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين ب6 لذلك فهو يعمل على تعزيز خلايا الدم الحمراء.
كما يحتوي على فيتامين ك1 أحد الفيتامينات الهامة لصحة العظام وتخثر الدم، وفيتامين E، وفيتامين ب9 المهم لصحة المرأة الحامل، كما أنه مصدر هام لعنصر البيتا كاروتين الذى يتحول فى الجسم إلى فيتامين أ، كما أنه يعمل على تعزيز جهاز مناعة الجسم.
وتساعد الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتوى عليها الفلفل الحلو فى إنقاص الوزن بشكل ملحوظ والحصول على قوام ممشوق.
ولقد طرحت إخصائية التغذية الفرنسية فاليري أورسوني أفضل مشروب تتناوله نجمات هوليود لإنقاص الوزن و للحصول على قوام رشيق وبطن مسطحة، وهو مشروب الفلفل الحلو، ولأننا فى صحيفة البلاد نهتم بكل ما يخص صحة ورشاقة المرأة جئنا إليكِ عزيزتي بهذه الخطوات السحرية لتبدين أكثر جمال وجاذبية.