إطلاق صافرات الإنذار التجريبية في الرياض والدرعية والخرج والدلم..غدا

المحلياتإطلاق صافرات الإنذار التجريبية في الرياض والدرعية والخرج والدلم..غدا صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1441 هـ 18 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض – واس تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض وعدة محافظات ” الدرعية – الخرج – الدلم “ وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الخميس. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة الأنظمة سواء من ناحية صافرات الإنذار وجاهزيتها. مرتبط