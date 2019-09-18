أحوال الحدود الشمالية تقدم خدماتها للطالبات في الجامعات والمدارس

الحدود الشمالية – البلاد
قامت الأحوال المدنية في منطقة الحدود الشمالية بتسيير وحدات متنقلة نسائية وذلك لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس،
ويأتي ذلك ضمن حملة ” هويتي انتمائي” الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.
مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان يلتقي مدير الأحوال المدنية في المنطقة لبحث سبل التعاون بين الجهتين وتسهيل مهام فريق الأحوال أثناء جولته على المدارس #هويتي_إنتمائي pic.twitter.com/JOhpqmUquc
— تعليم الحدودالشمالية (@northedu) September 17, 2019