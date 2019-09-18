المحليات

أحوال الحدود الشمالية تقدم خدماتها للطالبات في الجامعات والمدارس

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1441 هـ      18 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الحدود الشمالية – البلاد

قامت الأحوال المدنية في منطقة الحدود الشمالية بتسيير وحدات متنقلة نسائية وذلك لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس،

ويأتي ذلك ضمن حملة ” هويتي انتمائي” الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

 

 

 

وشملت الخدمة الثانوية الرابعة عشر والثانوية السابعة وكلية الآداب في عرعر، وثانوية طلعة التمياط والثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء، وثانوية زهوة

والمركوز والثانوية الثانية بمحافظة العويقيلة، والثانوية الثانية والثالثة في محافظة طريف.
وتقوم المكاتب النسائية في منطقة الحدود الشمالية بزيارة طالبات الكليات والمدارس الثانوية خلال الفترة الصباحية حتى نهاية دوام يوم غدٍ،

بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن.
ويأتي ذلك حرصاً من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للطالبات بهدف استخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن،

وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.

laylabaatyah

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