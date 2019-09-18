أحوال الحدود الشمالية تقدم خدماتها للطالبات في الجامعات والمدارس

الحدود الشمالية – البلاد

قامت الأحوال المدنية في منطقة الحدود الشمالية بتسيير وحدات متنقلة نسائية وذلك لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس،

ويأتي ذلك ضمن حملة ” هويتي انتمائي” الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان يلتقي مدير الأحوال المدنية في المنطقة لبحث سبل التعاون بين الجهتين وتسهيل مهام فريق الأحوال أثناء جولته على المدارس #هويتي_إنتمائي pic.twitter.com/JOhpqmUquc — تعليم الحدودالشمالية (@northedu) September 17, 2019

وشملت الخدمة الثانوية الرابعة عشر والثانوية السابعة وكلية الآداب في عرعر، وثانوية طلعة التمياط والثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء، وثانوية زهوة

والمركوز والثانوية الثانية بمحافظة العويقيلة، والثانوية الثانية والثالثة في محافظة طريف.

وتقوم المكاتب النسائية في منطقة الحدود الشمالية بزيارة طالبات الكليات والمدارس الثانوية خلال الفترة الصباحية حتى نهاية دوام يوم غدٍ،

بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن.

ويأتي ذلك حرصاً من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للطالبات بهدف استخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن،

وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.