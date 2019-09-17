رسمياً.. جوجل تعلن موعد إصدار هاتف Google Pixel 4

نرمين عباس

تستعد الشركة العالمية جوجل لإزاحة الستار عن أحدث أجهزتها بينها هاتف جوجل بيكسل 4

وفي رسالة حصلت عليها فرانس برس دعت الشركة وسائل الإعلام إلي الحضورلمعاينة ما لديها من جديد 15 أكتوبر القادم

ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف “بيكسل 4” الذكي، الذي يمكن استخدامه جزئيا من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار

وبحسب تفاصيل التي كشفت عنها الشركة في نهاية يوليو، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه

غير أن “جوجل” لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلي خدمات أخرى