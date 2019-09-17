التكنولوجيا

رسمياً.. جوجل تعلن موعد إصدار هاتف Google Pixel 4

نرمين عباسaccess_time18 / محرم / 1441 هـ      17 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تستعد الشركة العالمية جوجل لإزاحة الستار عن أحدث أجهزتها بينها هاتف جوجل بيكسل 4

وفي رسالة حصلت عليها فرانس برس دعت الشركة وسائل الإعلام إلي الحضورلمعاينة ما لديها من جديد 15 أكتوبر القادم

ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف “بيكسل 4” الذكي، الذي يمكن استخدامه جزئيا من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار

وبحسب تفاصيل التي كشفت عنها الشركة في نهاية يوليو، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه

غير أن “جوجل” لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلي خدمات أخرى

نرمين عباس

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