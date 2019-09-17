تعظيم البلد الحرام يطلق مسابقة “مبادرون”

مكة المكرمة ـ البلاد

دعا مشروع “تعظيم البلد الحرام”، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرمة للمشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية “مبادرون”، التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرمة ومن يفِد إليها.

وتشمل المسابقة في نسختها الخامسة هذا العام على عدد من البرامج التطويرية للمشاركين من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، كما تشمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، مشيراً أن المسابقة ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.

وأهاب الغامدي الفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين بالمشاركة المبادرة في التسجيل، الذي ينتهي في منتصف شهر صفر القادم، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة :http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php.