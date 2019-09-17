انطلاق المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية

أبها ـ البلاد

تنطلق اليوم ، أعمال جلسات “المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة”، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير في مدينة أبها.

ويشارك في المؤتمر الذي يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، تحت شعار ” البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير”، 50 خبيراً ومختصاً من 17 دولة، يمثلون شخصيات بيئية من عدة دول عربية وعالمية، منها: أمريكا واليابان وأستراليا وإسبانيا والمغرب وعمان والأردن والسودان وملاوي والبرازيل وجنوب أفريقيا واليونان وألمانيا والهند ومصر ولبنان وفلسطين، إضافة إلى المملكة.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى الخميس المقبل، إلى مناقشة 6 موضوعات رئيسة، تشمل: التنمية العمرانية من منظور بيئي، والمحافظة على الغابات وتنميتها، والتنمية الريفية، والحياة الفطرية، والسياحة البيئية، إضافة إلى الإدارة المستدامة لمصادر المياه.

وتتضمن فعاليات المؤتمر، عقد 14 جلسة علمية، و 55 محاضرة مختصة؛ للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة والغابات والتشجير، إلى جانب مناقشة السياحة البيئية وتنمية المتنزهات الوطنية والسياحة الزراعية، وتقييم فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية، ومواجهة التحديات التي تواجه البيئات الساحلية والبحرية والبرية، وتنمية الغطاء النباتي ومعالجة التصحر، إضافة إلى استعراض تجارب عملية تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والريفية، وتفعيل برامج المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة.