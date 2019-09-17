أمير القصيم: روح التكاتف والتعاون تمنح السرعة في الأداء

بريدة ـ البلد

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم وغدا ، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1441/ 1442 هـ ، في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين أولويات المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة لبعض الإدارات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1441/ 1442 هـ ، وتقارير لجان المجلس، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ومن ناحية أخرى نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، , بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية تجاه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين في أنحاء المنطقة كافة, مبيناً أن روح التكاتف والتعاون منهج مهني يمنح السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ نحو تعزيز الخدمات كافة لأبناء هذه المنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن المنجزات التي تحققها المنطقة وفي مختلف قطاعاتها التي كان آخرها انخفاض نسبة البطالة في المنطقة بنسبة 5,1 , هو انعكاس جهد جماعي قدمته القطاعات ذات العلاقة؛ لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ, مشيداً بحس المسؤولية التي يتحلى بها منسوبو القطاعات تجاه تقديم الخدمات كافة والاحتياجات والمتطلبات للمواطنين والمقيمين ,

مؤكداً افتخاره واعتزازه بكل إدارة حكومية لاتتثاءب, متمنياً للجميع كل التوفيق, سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والسلامة والنماء والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال لقاء سموه – بإمارة المنطقة أمس – مديري القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة والمشايخ ومحافظي المحافظات, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، وقائد معهد طيران القوات البرية اللواء طيار ركن عبدالله الجهني، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير عام فرع وزارة المالية بالقصيم يوسف أبا الخيل.

حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة، والاستعدادات لليوم الوطني الـ 89, إضافةً إلى سير المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها حاليا؛ً لتعزيز وتنمية وتطوير الخدمات بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.