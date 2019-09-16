8 أنواع من الفواكه لها مفعول السحر على مريض السكر والسمنة

يبحث مريض السكر دائما عن الأطعمة الصحية بالنسبة له قليلة السعرات الحرارية والدهون، والتي تجنبه أى أرتفاع فى معدل سكر الدم وفي نقس الوقت يستفيد من قيمتها الغذائية واليوم جئنا لكم بأنواع الفواكه المناسبة لمريض السكر ولا يوجد منها
أى ضرر على صحته …
1/ الافوكادو
يعتبر الافوكادو من الفواكه عالية القيمة الغذائية لإحتوائه على الأوميجا 3 والأحماض الدهنية، كما أنه خالي من السكر.
2/ الكرز
يعد الكرز من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان، كما أنه مناسب لمريض السكر لأن سعرات الحرارية قليلة جدا.
3/ التوت
من الفواكه الغنية بالفيتامينات واهمها المنجنيز وفيتامين ك فهو مناسب جدا لمريض السمنة والسكر، فيمكن تناوله دون أى خوف.
4/ الخوخ
الخوخ أيضا به نسبة قليلة من السكر، فثمرة واحدة من الخوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 10 جرامات من السكر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتقي من أمراض السرطان.
5/ التفاح
بصرف النظر عن أنه قليل السعرات الحرارية ونسبة السكر تكاد تكون معدومة فهو بالتالي مناسب لمرضى السكرى، إلا أنه مفيد جدا لتحسين الصحة العامة بالجسم .
6/ الفراولة
تحتوي ثمرة الفراولة على فيتامين سي كما انها قليلة السعرات الحرارية وغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على الجهاز المناعي من الأمراض.
7/ الكمثرى
تحتوي ثمرة واحدة من الكمثرى متوسطة الحجم على 100 سعر حراري فقط، و26 جراما فقط من الكربوهيدرات، فإن مفتاح إختيار وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكر هو السيطرة على السعرات الحرارية والكربوهيدرات، والكمثرى تقدم الفائدتين.
8/ الاناناس
يقي الاناناس من تصلب الشرايين الذي يصيب فى الغالب مرضى السكري، كما أنه يقي جسم مريض السكر من البكتريا والجراثيم التي قد تصيب المريض بسبب إرتفاع نسبة السكر فى الدم، كما انه يقلل من إحتمالية تراكم الدهون فى الشرايين والأوعية الدموية.