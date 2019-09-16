4 أطعمة تزيد من ذكاء أطفالك.. لا تهملي الخضراوات

الجميع يبحث لنفسه ولأبنائه عن العوامل والأدوات والأطعمة التي تزيد من نشاط المخ والدماغ وتدعم التركيز والذكاء.

موقع “سكاي نيوز” نقل عن موقع “scmp”، تقريرا يستعرض عددا من تلك الأطعمة التي تزيد من نشاط المخ:

الأسماك

المأكولات البحرية تقع على رأس قائمة الأطعمة المغذية للدماغ، خاصة الأسماك الدهنية ومن بينها السلمون بأنواعه والسردين.

كل تلك الأطعمة مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الدهون فيها حوالي 60%، نصفها من نوع أوميجا 3، التي يستخدمها العقل لبناء خلايا المخ والأعصاب، وهذه الدهون ضرورية للتعلم وتعزيز الذاكرة.

ويخفض تناول وجبة إلى وجبتين من الأسماك أسبوعيا من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية الخطيرة.

يأتي هذا لغناها بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تساعد في تقليل الإصابة بالتهابات الجسم، والتي تزيد من مخاطر تلف الأوعية الدموية.

عين الجمل

يحتوي عين الجمل على حمض ألفا لينولينيك، ودهون أوميجا 3، وكمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، التي يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان، بالإضافة لغناه بالنحاس والمنجنيز.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو الأفضل للطبخ والتناول مع الطعام.

ويحتوي على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي ربطت دراسات كثيرة بينها وبين صحة أفضل للقلب.

ونقطة الدخان فيه أقل من بقية زيوت الزيتون الأخرى، لذلك فهو الأفضل للوجبات منخفضة ومتوسطة الحرارة.

الخضراوات

تمتاز السبانخ مثلا باحتوائها على الحديد، وهو المعدن الأساسي في عمليات الأيض، والنمو أيضا.

كما توفر العديد من الخضروات الورقية كميات من الماغنسيوم، وهو معدن آخر يدعم الأيض.

البروكلي أيضا مليء بالمركبات القوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين (K)، ويعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون ضروريا لتكوين السفينجوليبيدز، وهو نوع من الدهون يتم تعبئته بكثافة في خلايا المخ.