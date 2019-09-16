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مارك إسبر: أمريكا تدرس خيارات مواجهة الاعتداءات على المملكة

ولي العهد: تأثير التهديدات الإيرانية يصل إلى العالم

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1441 هـ      16 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد سمو ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

صحيفة البلاد

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