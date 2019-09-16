مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات جدة 2019

جدة : واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم, “ملتقى لقاءات جدة 2019”, بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين, ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وفور وصول سموه تجوّل في أركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة, واستمع لشرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشرة والموجهة لكل فئة.

وبارك سموه توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, وذلك بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية.

عقب ذلك بدئ الحفل, حيث تحدّث الدكتور السديري في كلمة أمام سمو محافظ جدة والحضور عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030, ثم أعلن سمو الأمير مشعل بن ماجد افتتاح الملتقى نيابة عن سمو الأمير خالد الفيصل, متمنياً أن يحقق الأهداف المنشودة.

وكرّم سمو محافظ جدة في ختام حفل الافتتاح الشركاء ورعاة الملتقى, كما قُدّمت لسموه هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.

يُذكر أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل, وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق, بالإضافة إلى موظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة, كما يصاحبه معرضاً للتوظيف في المنشآت المشاركة كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها, توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.