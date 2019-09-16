“مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1,980 لغمًا منها 2 لغم مضادة للأفراد، و 332 لغمًا مضادة للدبابات و 1,629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.