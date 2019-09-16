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“مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1441 هـ      16 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1,980 لغمًا منها 2 لغم مضادة للأفراد، و 332 لغمًا مضادة للدبابات و 1,629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89,761 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة البلاد

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