تعرف على شخصيتك من فصيلة دمك

نرمين عباس

تختلف فئات الدم من شخص لأخر

لكن لكل إنسان قصة نتعرف عليها عبر فصيلة دمه التي تكشف لنا عن شخصيته

إذا كنت A+

فأنت من الشخصيات القيادية الذين يتمتعون بصفات جذابة وتصلح للوظائف السياسية والقيادية

إذا كنت A-

فأنت من الشخصيات الملهمة وتعشق العمل الدؤوب وتملك القدرة على التصور والتي عادة ما تكون بمثابة سر النجاح لك

إذا كنت B+

أنت شخص مضحي وسفير لكل الأشخاص المضحيين بسعادتهم من أجل الأخرين في العالم وأفضل وظائف لتلك الفصيلة هي الوظائف الدبلوماسية

إذا كنت B-

فأنت من الشخصيات القوية التي تحب نفسها بشكل كبير وتسيطر عليها الأنانية وتغضب سريعاً

إذا كنت O+

فأنت من الأشخاص الأذكياء جداً الذين يصلوا لدرجة مرتفعة للغاية من الذكاء العقلي ولديك تصور واضح للأشخاص وفراسة

إذا كنت O-

فأنت شخص صامت ومتحفظ بطبيعتك ويصلح لأصحاب تلك الفصيلة العمل في مجال الشعر والتأليف والطرب

إذا كنت AB+

أنت من الأشخاص الذين علي إستعداد دائم لتقديم يد العون للأخرين

إذا كنت AB-

أنت شخص مرن تستطيع التأقلم مع الظروف والمشاكل المحيطة بسهولة، ويمكن تحقيق أرباح بسهولة وأفضل أعمال لتلك الفصيلة هي الإدارات ومجال المال والأعمال