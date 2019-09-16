تعرف على شخصيتك من فصيلة دمك

نرمين عباس
تختلف فئات الدم من شخص لأخر
لكن لكل إنسان قصة نتعرف عليها عبر فصيلة دمه التي تكشف لنا عن شخصيته
إذا كنت A+
فأنت من الشخصيات القيادية الذين يتمتعون بصفات جذابة وتصلح للوظائف السياسية والقيادية
إذا كنت A-
فأنت من الشخصيات الملهمة وتعشق العمل الدؤوب وتملك القدرة على التصور والتي عادة ما تكون بمثابة سر النجاح لك
إذا كنت B+
أنت شخص مضحي وسفير لكل الأشخاص المضحيين بسعادتهم من أجل الأخرين في العالم وأفضل وظائف لتلك الفصيلة هي الوظائف الدبلوماسية
إذا كنت B-
فأنت من الشخصيات القوية التي تحب نفسها بشكل كبير وتسيطر عليها الأنانية وتغضب سريعاً
إذا كنت O+
فأنت من الأشخاص الأذكياء جداً الذين يصلوا لدرجة مرتفعة للغاية من الذكاء العقلي ولديك تصور واضح للأشخاص وفراسة
إذا كنت O-
فأنت شخص صامت ومتحفظ بطبيعتك ويصلح لأصحاب تلك الفصيلة العمل في مجال الشعر والتأليف والطرب
إذا كنت AB+
أنت من الأشخاص الذين علي إستعداد دائم لتقديم يد العون للأخرين
إذا كنت AB-
أنت شخص مرن تستطيع التأقلم مع الظروف والمشاكل المحيطة بسهولة، ويمكن تحقيق أرباح بسهولة وأفضل أعمال لتلك الفصيلة هي الإدارات ومجال المال والأعمال