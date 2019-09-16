السرقات الغريبة حول العالم.. آخرها مرحاض بمليون جنيه إسترليني!

السرقات الغريبة والطريفة عادت للأذهان بقوة بعد واقعة غريبة بإنجلترا، فوجئ فيها الجميع باختفاء مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم الشهير.

المرحاض الذهبي تبلغ تكلفته مليون جنيه إسترليني، نظرًا لصناعته من الذهب عيار 18 قيراط، من قبل الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

ونستعرض هنا واقعتين غريبتين للسرقة حول العالم:

سرقة المرحاض

جرت الحادثة صباح يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

حيث استدعيت الشرطة البريطانية لاسترجاع “المرحاض الذهبي” الذي لم يستمر داخل القصر سوى أيام قليلة، بعدما كان سابقًا معروضًا في متحف جوجنهايم في نيويورك.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية، فإن عملية سرقة المرحاض من القصر، الواقع في وودستوك أوكسفوردشاير، تمت في حلول مساء يوم الجمعة.

وأعلنت السلطات حين إبلاغها، عن إغلاق القصر لأسباب غير معلنة.

قبل أن تنجح في استرجاع المرحاض الذهبي صباح السبت، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.

سرقة رافعة ألمانية

وفي شهر يونيو من العام الماضي، وقعت أحد أغرب حالات السرقة.

هذا عندما اختفت رافعة ألمانية من أحد مواقع العمل بمدينة شتوتجارت، يبلغ وزنها 48 طنًا وثمنها 200 ألف يورو.

وكانت المفاجأة بظهورها بعد ذلك في جمارك ميناء الإسكندرية بمصر.

وأثارت الصحافة الألمانية العديد من التساؤلات، عن كيفية عبور سارقها من عدة دول دون أن يلفت النظر إليه حتى وصوله إلى الإسكندرية، وكيف أن سارقها سار بها في شوارع ألمانيا، ثم عبر بها البحر لآلاف الأميال حتى وصل إلى الأسكندرية.