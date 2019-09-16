“الخارجية”: الهجوم على المعملين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية

البلاد : واس

أكدت وزارة الخارجية، اليوم (الاثنين)، أن التحقيقات الأولية في الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت معملي «أرامكو» في بقيق وخريص أسفرت عن استخدام أسلحة إيرانية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في «اعتداء تخريبي غير مسبوق، تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت، نتج عنه توقف نحو 50 في المائة من إنتاج شركة (أرامكو) السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة».

وأضاف البيان: «تدين السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة (أرامكو) السعودية باستخدام أسلحة إيرانية».

وأعربت السعودية عن تقديرها للأطراف الإقليمية والدولية كافة التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن السعودية «ستقوم بدعوة خبراء دوليين، ومن الأمم المتحدة، للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ الإجراءات المناسبة كافة، في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها».

وشددت السعودية على أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها، والرد بقوة على تلك الاعتداءات.