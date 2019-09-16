آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن استهداف معملي «أرامكو»

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو.