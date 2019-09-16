آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن استهداف معملي «أرامكو»

المحلياتآل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن استهداف معملي «أرامكو» صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1441 هـ 16 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق جدة : البلاد وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو. وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن وزير الشؤون الإسلامية وجَّه خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة للحديث عن الاعتداء على معملي أرامكو في بقيق وخريص. مرتبط