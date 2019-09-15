وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر بحث مستقبل التراث الصناعي

كاتوفيتشي ـ البلاد

شاركت وزارة الثقافة في المؤتمر المقام في مدينة كاتوفيتشي البولندية تحت عنوان ” الحفاظ على الصناعات الكبيرة في بيئة متغيرة”، الذي عقد مؤخرا.

وناقش المؤتمر مستقبل التراث الصناعي في مواجهة بيئة سريعة التغير، ودور العلاقات الاجتماعية والتصاميم المعمارية والبنية التحتية، وتغير المناخ وتأثيره في الحفاظ على المباني والآلات القديمة.

وقدم الوفد الممثل للوزارة عرضاً تقديمياً تناول اهتمام الوزارة بتطوير التراث الصناعي وتجربتها في استخدام وسائل مبتكرة لحصر المواقع وتحفيزها للمشاركة المجتمعية عبر مسابقة أطلقتها في يوليو الماضي؛ تهدف لتوثيق التراث الصناعي واكتشاف أهم المعالم المعبّرة عن هذا التراث في جميع مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك ضمن برنامج التراث الصناعي الذي أعلنه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ويعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة الوزارة وتأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي.

مما يذكر أن مؤتمر Big Stuff يعقد بشكل دوري كل ثلاث سنوات ويركز على التحديات الخاصة المتمثلة في الحفاظ على التراث الصناعي ومناقشتها مع المتخصصين في التراث والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم تجارب مختلفة من الدول والجهات المهتمة بالتراث الصناعي لنقل المعرفة.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل لبحث التحديات المتمثلة في تحويل موقع صناعي إلى وجهة تراثية وتنظمه هذا العام مؤسسة حماية التراث الصناعي سيليزيا في متحف سيليزيا في كاتوفيتشي في بولندا، وترعاه وزارة الثقافة والتراث البولندية وبإشراف اللجنة الدولية للمحافظة على التراث الصناعي TICCIH.