مؤتمر الحديد والصلب يعرض فرص الاستثمارات الأجنبية

الرياض – البلاد

تطلق اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية غدا أعمال المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد ، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة في مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة، حيث يستهدف جميع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكذلك بحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبلة، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وقال رئيس المؤتمر واللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المهندس رائد العجاجي، إن المؤتمر اكتسب أهمية بالغة بعد رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي قام بتذليل جميع الصعوبات ليقام هذا المؤتمر في وقته، مبيناً أن المؤتمر يأتي في ظرف بالغة الأهمية والمتمثلة في إقرار وزارة مستقله تعنى بالصناعة والثروة المعدنية.

وبين أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعطي الكثير من الدلالات على أهمية هذه الصناعة وريادة المملكة فيها، حيث تم إغلاق باب التسجيل مبكراً بعد استقبال أكثر من 850 مسجلاً وهي الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر، مفيداً أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد تشرف على تنظيم هذا المؤتمر الغير ربحي بجهود وطنية خالصة، رغم إنها تجربتها الأولى، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا الدعم الكبير من مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور سامي العبيدي.

وأفاد المهندس العجاجي أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل أكثر من 40 شركة حديد محلية وخليجية وعالمية وممثليهم، إضافة إلى 36 متحدثاً محلياً وعالمياً من المتخصصين والبارزين.