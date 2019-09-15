الخطوط السعودية تستعرض مبادرات التحول

جدة- ياسر بن يوسف

عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، اللقاء الثامن لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها بحضور مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات كافة القطاعات في المؤسسة ، وتم في اللقاء استعراض ما تم إنجازه من مبادرات ضمن البرنامج الذي أُطلق منتصف عام 2015م ، إلى جانب مناقشة أبرز المشاريع الجديدة وتحديد أولويات وأهداف المرحلة المقبلة.

ونوه المهندس الجاسر بما تم إنجازه من مبادرات ضمن برنامج التحول خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تحديث وتنمية الأسطول والاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات والأنظمة والإجراءات، واستعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية المبادرات والأهداف التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي في مختلف المجالات، كما تم استعراض أهداف المرحلة المقبلة.

كما استعرض اللقاء الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج التحول والتي تبدأ بنهاية المرحلة الأولى في 2020م وحتى 2025م حيث ستستكمل برامج التطوير في مختلف قطاعات المؤسسة وشركاتها بما يواكب برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.