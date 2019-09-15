ابتكار روبوت للتفاعل مع مشاعر الإنسان

القاهرة – هاشم الهاشم

تمكن مجموعة من العلماء فى سنغافورة من ابتكار روبوت مزود بمستشعرات الكترونية تجعله يتفاعل مع الإنسان فى جميع المشاعر السلبية والإيجابية كالضحك والبكاء والحزن وغيرها.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن الروبوت لديه وجه تعبيري مصنوع من البولي إثيلين، ومزود بذكاء اصطناعى ومستشعرات تمكنه من قراءة تعبيرات وجه الإنسان والإيماءات المختلفة فيتفاعل معها وكأنه صديق أو قريب.

وبإمكان الروبوت الجديد إجراء محادثات مطولة مع الأشخاص الذين يعانون من الوحدة ، مثل كبار السن أو المغتربين عن أوطانهم ، أو الذين يعانون من مشكلات نفسية كعدم الثقة فى الآخرين.

وأكد مبتكرو الروبوت أنه أثبت فعاليته الكبيرة بعد عدة تجارب تم اجرائها على مدار 15 شهراً متواصلة ،ويبلغ طول الروبوت 160سم وحجمه 30 كيلو جراماً.

ويعتزم المطورون طرحه للبيع مع بداية العام المقبل، فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربية ، إلا أن الطلب الأكبر على شراءه جاء من مستشفيات الصحة النفسية ودور رعاية المسنين.