مركز الملك عبد الله يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

جدة – ياسر بن يوسف

تحت عنوان ا”لألم المزمن والتمرينات ” والسيطرة على الألم ” احتفل مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة وبمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة لينضموا مع باقي دول العالم في الاحتفاء بهذا اليوم المميز.

وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم مسيرة لأبناء المركز وعرض بعض أنشطة العلاج الطبيعي ثم الجلسات الاستشارية واستعرض الأطفال مهاراتهم باستخدام الكراسي المتحركة وكذلك نفذ عدد كبير من الحضور تجربة الكرسي وهي إحدى البرامج المميزة لجمعية الأطفال المعوقين لتوعية الأصحاء بالإعاقة وطرق تجنبها والوقاية منها وفي نهاية الحفل تم تقديم هدايا للأطفال وتكريم المشاركين في الاحتفالية .

وأوضح الدكتور زهير عبد الرحيم ميمني مدير المركز أن هؤلاء الأطفال مميزين جداً في تغلبهم على إعاقتهم وكيف واجهوا العديد من الصعوبات سابقاً للاندماج في الحياة والآن و بحمد الله وفضله يستعدون لمواجهة تحديات أخرى، ولكنهم تعلموا ان الإعاقة ليست نهاية فالإعاقة قدر وبداية لمستقبل أجمل مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة في الجمعية وعلى رأسها الأمين العام عوض بن عبد الله الغامدي ومجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وباقي أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية ورجال الأعمال وأفراد المجتمع.