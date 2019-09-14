جمعية الخدمات الاجتماعية تستضيف مبادرة «حينا سالم»

المدينة المنورة – محمد قاسم

استضافت الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية مبادرة “حينا سالم” ضمن برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة التي أقيمت بمركز حي الخالدية الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الدفاع المدني وشرطة الخالدية والمرور والمركز الصحي وبلدية العوالي والمختبر الرئيس، وهيئة الهلال الأحمر السعودي وإدارة التعليم ممثلة بثانوية الأمير عبدالمحسن والملك عبد الله وابتدائية حطين وإدارة الصحة المدرسية ومركز مهاراتي للعمل التطوعي.

وتضمنت المبادرة عدة برامج منها معرض للجهات المشاركة، وفرضية الإنقاذ من الغرق ودورة الإسعافات الأولية والأستخدام الأمثل لطفاية الحريق.



وتقوم فكرة المدن الصحية على مبدأ تحسين الصحة يمكن أن يتحقق إذا تم تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة ذلك أن صحة المرء هي نتيجة للظروف السائدة في المنزل أو في المدرسة، أو في مكان العمل؛ مثلما هي نتيجة لمستوى الجودة في مرافق تقديم الرعاية الصحية.