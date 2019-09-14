المرأه

تعرف على أسهل الوصفات للتخلص من حب الشباب

امنية رشادaccess_time15 / محرم / 1441 هـ      14 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مشاكل البشرة بشكل عام هو واحدة ضمن أبرز المشاكل التى تتسبب فى ضيق بالنسبة لصاحبها، وتعتبر مشكلة ظهور حب الشباب هى ابرز تلك المشاكل التى يواجهها العديد من الشباب والفتيات فى جميع الاعمار، وليس فقط فى سن المراهقة كما يعتقد البعض، ولان ايجاد حالا لها هو امرا ليس سهلًا على الكثيرين، إليك خلال هذا التقرير مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعدك فى التخلص من حب الشباب بشكل نهائى وفى فترة قصيرة، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع “TMZ”.

وصفة البيض والافوكادو للبشرة الدهنية:

المكونات:
1 بيضة

1 حبة من الأفوكادو

طريقة الاستخدام:
– ضيفى كل من البيض والأفوكادو فى وعاء وامزجيهما جيداً.

-قومى بوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

-كررى هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرغوبة.

وصفة زيت اللوز والافوكادو للبشرة الجافة:

المكونات:
-ملعقة صغيرة من زيت اللوز

-حبتين من الأفوكادو

طريقة الاستخدام:
-قومى بغسل الأفوكادو واهرسيه جيداً، ثم ضيفى له زيت اللوز وامزجيهما جيدا.

-قومى بوضع هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

-كررى هذه العملية مرتين اسبوعياً.

omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *