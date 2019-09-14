تعرف على أسهل الوصفات للتخلص من حب الشباب

مشاكل البشرة بشكل عام هو واحدة ضمن أبرز المشاكل التى تتسبب فى ضيق بالنسبة لصاحبها، وتعتبر مشكلة ظهور حب الشباب هى ابرز تلك المشاكل التى يواجهها العديد من الشباب والفتيات فى جميع الاعمار، وليس فقط فى سن المراهقة كما يعتقد البعض، ولان ايجاد حالا لها هو امرا ليس سهلًا على الكثيرين، إليك خلال هذا التقرير مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعدك فى التخلص من حب الشباب بشكل نهائى وفى فترة قصيرة، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع “TMZ”.
وصفة البيض والافوكادو للبشرة الدهنية:
المكونات:
1 بيضة
1 حبة من الأفوكادو
طريقة الاستخدام:
– ضيفى كل من البيض والأفوكادو فى وعاء وامزجيهما جيداً.
-قومى بوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.
-كررى هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرغوبة.
وصفة زيت اللوز والافوكادو للبشرة الجافة: