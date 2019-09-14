بر الشرقية توقع عقود الوحدات السكنية

الدمام-حمودالزهراني

وقعت الدفعة الأولى من أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية عقود الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان للمستحقين بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر الجمعية الرئيس بالدمام.

وقال الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان: إن الجمعية تشهد حدثا تنمويا رائدا حيث وقّعت 15 أسرة من أسر الجمعية عقود وحدات الإسكان التنموي ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي ينفذه فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتسليم المستحقين وحدات سكنية للاستفادة منها.

وعن شروط تسليم الوحدات السكنية أوضح العفيصان، أن الجمعية نسقت مع وزارة الإسكان لاختيار المرشحين من الأسر المستفيدة من الجمعية وفق ضوابط الوزارة وقامت الجمعية بوضع معايير داخلية للمفاضلة بين الأسر المستفيدة في استحقاق الوحدات؛ حيث تقوم المفاضلة على مجموعة نقاط تشمل تقييم عدد أفراد الأسرة والحالة المالية والاجتماعية والصحية لها، كما راعت الجمعية في اختيار المرشحين ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن 8 أفراد لتتناسب مع نوع الوحدات السكنية التي ستسلم لها وركزت أيضا في المفاضلة على الأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذه الأسر التي تم اختيارها لتسليمها الوحدات السكنية قامت مؤخرا بمعاينة الوحدات السكنية وجرى توقيعهم لعقود الوحدات السكنية بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية.