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بعد مرور 50 عامًا على هبوط القمر

بالصور.. كتب يجب أن يقرأها الأطفال عن بعثات أبولو

نرمين عباسaccess_time15 / محرم / 1441 هـ      14 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

بعد نصف قرن من الزمان ما زالت قصة الهبوط الأول للقمر لديها القدرة على الإذهال

لأن قصة أول هبوط للقمر جمعت في الكثير من الكتب المصورة التي جذبت كل الأعمار

كذلك النصوص الفنية والأعمال بالإضافة للصور الرائعة للقمر

بالنسبة لبعض الأطفال، قد تبدو تفاصيل مهام أبولو باهتة وغير جذابة لأن الأطفال خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة ترغب في البدء بشيء أكثر جاذبية بالنسبة لفئتهم العمرية

لكن بالتأكيد سيجذب إنتباه الطفل رحلة أبولو بعد أن يطلع علي كتب برايان فلوكا

وهو كاتب أمريكي ومصور لكتب الأطفال التي تتحدث عن أول هبوط علي سطح القمر

لأن إصدارات “فلوكا” التي تتحدث عن أول هبوط تصور الخدمات اللوجستية الصعبة للمركبة الفضائية

بالإضافة لصور رواد الفضاء الخاصة

كذلك الكتب التي تتحدث عن مسيرة كاثرين جونسون التي ساهمت في تطوير برنامج الطيران والفضاء خاصة من بينها كتاب ليتل براون الذي يناسب الأطفال من عمر 4-8 سنوات

كذلك كتاب The Astronaut

والذي ألفه كريس هادفيلد وهو أول رائد فضاء كندي يمشى علي سطح القمر

والذي يسرد تفاصيل الرحلة والشخصيات التي من بينها ألان بين وهو رابع رائد فضاء يمشي علي سطح القمر وكان من بين الذين هبطوا علي سطح القمر خلال رحلة أبولو

ويشرح الكتاب كيف بدا الفضاء الخارجي وتصوير القمر من نظرة الكاتب الذي اظهر القمر في صور رائعة

نرمين عباس

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