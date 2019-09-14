بالصور.. كتب يجب أن يقرأها الأطفال عن بعثات أبولو

بعد مرور 50 عامًا على هبوط القمر

نرمين عباس

بعد نصف قرن من الزمان ما زالت قصة الهبوط الأول للقمر لديها القدرة على الإذهال

لأن قصة أول هبوط للقمر جمعت في الكثير من الكتب المصورة التي جذبت كل الأعمار

كذلك النصوص الفنية والأعمال بالإضافة للصور الرائعة للقمر

بالنسبة لبعض الأطفال، قد تبدو تفاصيل مهام أبولو باهتة وغير جذابة لأن الأطفال خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة ترغب في البدء بشيء أكثر جاذبية بالنسبة لفئتهم العمرية

لكن بالتأكيد سيجذب إنتباه الطفل رحلة أبولو بعد أن يطلع علي كتب برايان فلوكا

وهو كاتب أمريكي ومصور لكتب الأطفال التي تتحدث عن أول هبوط علي سطح القمر

لأن إصدارات “فلوكا” التي تتحدث عن أول هبوط تصور الخدمات اللوجستية الصعبة للمركبة الفضائية

بالإضافة لصور رواد الفضاء الخاصة

كذلك الكتب التي تتحدث عن مسيرة كاثرين جونسون التي ساهمت في تطوير برنامج الطيران والفضاء خاصة من بينها كتاب ليتل براون الذي يناسب الأطفال من عمر 4-8 سنوات

كذلك كتاب The Astronaut

والذي ألفه كريس هادفيلد وهو أول رائد فضاء كندي يمشى علي سطح القمر

والذي يسرد تفاصيل الرحلة والشخصيات التي من بينها ألان بين وهو رابع رائد فضاء يمشي علي سطح القمر وكان من بين الذين هبطوا علي سطح القمر خلال رحلة أبولو

ويشرح الكتاب كيف بدا الفضاء الخارجي وتصوير القمر من نظرة الكاتب الذي اظهر القمر في صور رائعة