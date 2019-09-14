آل الشيخ يتفقد المشاريع التعليمية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – البلاد

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة وزار فصول الطفولة المبكرة بالابتدائية الـ(115) ومشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة بحي العزيزية ومركز دار القلم للخط العربي والمتحف التعليمي

حيث أطلع على البرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لقطاع التعليم العام بالمنطقة والوقوف على احتياجاتها وأهم ما تحقق منها من مشاريع إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها ومدى جاهزية مدارس البنات المنفذة لمبادرة الطفولة المبكرة ،

كما تضمنت الزيارة التفقدية جولة واسعة على مشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة الجديد البالغ مساحته 50.000 متر مربع بتكلفة بلغت 75.000.000 يتضمن 6 مبانٍ مدرسية ومبنيين إداريين و3 صالات رياضية وملعبين عشبيين بطاقة استيعابية 5 آلاف طالب وطالبة بحيث يحتضن كل مبنى840 طالباً وطالبة وفق أعلى المعايير الهندسية التي تتناسب مع متطلبات ذو الاحتياجات الخاصة .

وكان وزير التعليم قد ناقش في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض مؤخراً مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة للرقي بالعمل التربوي والعلمي والثقافي العربي، إلى جانب استعراض الرؤى التي ستنهجها المنظمة لقيادة وتعزيز العمل العربي المشترك مستقبلاً، وكذلك الاطلاع على التجارب النوعية التي تفخر بها المملكة في المجالات التعليمية والتربوية، والعمل على نقل هذه التجارب للدول العربية.