هاتف آيفون .. 155 نقطة ضعف تحملها بين يديك!

هاتف آيفون أصبح في يد عدد كبير من مستعملي المحمول حول العالم، لكن ماذا يحمل هذا الهاتف من خطر.

شركة “إسيت” الأمنية ألقت الضوء على الخطر القابع فى هواتف آيفون وذلك مع طرح هواتف آيفون 11 الجديدة.

وأشارت الشركة، بحسب “سبوتنك”، إلى أنّ عدد نقاط الضعف في هواتف “آيفون” زاد خلال العام الأخير بمقدار الربع تقريبا.

ومن يناير إلى يوليو تم اكتشاف 155 نقطة ضعف في هاتف آيفون هذا العام وفقا للباحثين.

في حين سجل الخبراء فجوات أقل بنسبة 24% خلال النصف الأول من عام 2018.

الخبراء أشاروا إلى أنّ عدد الثغرات في أجهزة الأندرويد أقل بمعدل النصف.

وتعتبر برامج التجسس المدمج التهديدات الرئيسية التي تواجه مستخدمي أجهزة آيفون والذين يقعون في النهاية ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

ولا يمكن اعتبار أي نظام تشغيل آمنا 100%، لافتين إلى خطورة بعض التطبيقيات الأساسية في جميع الهواتف الذكية على سبيل المثال تطبيق “ماسنجر” حسب ما أشار الخبراء.