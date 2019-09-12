أمير الرياض يطلع على أداء الإدارات والاستعداد لليوم الوطني

الرياض- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على دعم الحكومة الرشيدة لقطاعات الدولة كافة ودور الجهات في ترجمة هذا الدعم وإبرازه. جاء ذلك لدى استقباله في قصر سموه خلال جلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الجامعات وأعضاء مجلس المنطقة ورئيس وأعضاء اللجنة الأمنية مستمعاً إلى شرح لعدد من المسؤولين لسير أعمالهم في إداراتهم ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

من جهة أخرى اطلع سموه أمس على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض. وشاهد سموه في عرض مرئي تفاصيل الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة. وأعرب سموه عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المواسم الوطنية والمحلية ، مقدماً شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه ومنسوبي الهيئة على جهودهم في سبيل تحقيق أعلى المستويات الترفيهية والاستثمارية في العاصمة الرياض، مشدداً على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة.