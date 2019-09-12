أميركا تدعم الحكومة الانتقالية السودانية

الخرطوم : متابعات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة تهنئة لعبدالله حمدوك اليوم، إن بلاده ستظل شريكًا ثابتًا للسودان، معربًا عن تطلعهم للعمل مع حكومة رئيس الوزراء تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الارهاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد في رسالته دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء التي جاءت استجابةً لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقًا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.