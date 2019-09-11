وزير المالية يفتتح فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019

الرياض : واس

يفتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) يوميّ 19 و20 محرم 1441هـ الموافق 18 و 19 سبتمبر 2019م، في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان، أن مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

وأفاد أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل من العام الحالي، الذي أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.

وحول فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019 أوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ويشارك في الجلسات معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، كما يستضيف المؤتمر عدد من المختصين في القطاع المالي، تشمل رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.