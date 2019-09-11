بالصور.. في جنوب شرق صقلية هندسة العالم القديم تلتقي بشواطئ رائعة

نرمين عباس

بالنظر إلى المسافات التي يجب قطعها والطرق غير مكتملة ، تنص الحكمة التقليدية على أنه حتى الزائرين إلى صقلية يلتزمون بالجوانب الآمنة من الجزيرة

على الرغم من أن الساحل الشرقي يضم جبل إتنا المهيب

وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، كان ذلك أيضًا هو الجانب الذي يفضله الإغريق الذين استعمروا صقلية بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد (قبل الرومان والبيزنطيين والعرب والنورمان والبوربون جميعهم بدورهم)

مما جعل عاصمة صاخبة من سيراكيوز في الآونة الأخيرة

في أعقاب زلزال صقلية عام 1693 ، أعاد السكان المحليون بناء هذه المجموعة من المدن على الطراز الباروكي

مع أماكن مركزية ترتكز عليها الكنائس الحجرية مع غريفين منحوتة ومستويات من أعمدة كورنثية

وتم البناء بفضل التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية ، كذلك ترميم العديد من مباني البلدات في أوائل العقد الأول من القرن العشرين

الأمر الذى حفز رجال الأعمال على فتح فنادق ومطاعم صغيرة تشبه الجواهر الثمينة

وتحوى الآن منطقة ال دي نوتو التي تضم مدن راغوزا وموديكا ونوتو على العديد من الأمثلة البارزة على صقلية الباروك بعد أن تم بناؤه من جديد على بعد ستة أميال من المدينة الأصلية

ونوتو أنتيكا التي لا تزال قائمة إلى نصفها حتي الآن فضلاً عن مناطق الجذب الأخرى من المحلات العتيقة إلى محمية طبيعية مليئة بطيور النحام الوردي

ونسعرض لكم صور لجنوب شرق صقلية التي إلتقت فيها هندسة العالم القديم بالشواطئ الرائعة والفنادق الحديثة