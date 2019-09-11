المرأه صحة و عافية

الموز وماء الورد أسهل الطرق لمواجهة التجاعيد

امنية رشادaccess_time12 / محرم / 1441 هـ      11 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تحرص النساء على الإهتمام بصحة البشرة وخاصة العمل على تأخر ظهور علامات التجاعيد المبكرة على البشرة، من خلال استخدام مستحضرات تجميل مختلفة، والتى قد لا تحدث نتائج إيجابية، وتسبب أضرار للبشرة، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على وصفات طبيعية لتأخر ظهور التجاعيد المبكرة، وفقاً لما ذكره موقع ” stylecraze “.

وصفات طبيعية لتأخر ظهور التجاعيد

-ماسك ماء الورد


المكونات:

2 ملعقة شاي من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

بضع قطرات من الجليسيرين.

كرة قطن.

طريقة الإستخدام:

إخلط جميع المكونات السابق ذكرها، مع غمس كرة قطن فيها، ووضعها على جميع إنحاء الوجه، وينصح بتجربة الوصفة بشكل يومى قبل الذهاب للنوم.

ماسك الموز

المكونات

1 حبة موز صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة من اللبن.

خطوات الإستخدام

قومى بتقطيع وهرس الموز مع إضافة العسل وماء الورد، وخلطهم جيدا، ثم ضيفى الزبادي حتى تصبح عجينة ناعمة متجانسة، ووضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، وينصح تطبيق هذا الماسك مرتين فى الأسبوع.

omneia rashad

كتب بواسطة

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