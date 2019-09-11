الموز وماء الورد أسهل الطرق لمواجهة التجاعيد

تحرص النساء على الإهتمام بصحة البشرة وخاصة العمل على تأخر ظهور علامات التجاعيد المبكرة على البشرة، من خلال استخدام مستحضرات تجميل مختلفة، والتى قد لا تحدث نتائج إيجابية، وتسبب أضرار للبشرة، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على وصفات طبيعية لتأخر ظهور التجاعيد المبكرة، وفقاً لما ذكره موقع ” stylecraze “.
وصفات طبيعية لتأخر ظهور التجاعيد
-ماسك ماء الورد
المكونات:
2 ملعقة شاي من ماء الورد.
نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
بضع قطرات من الجليسيرين.
كرة قطن.
طريقة الإستخدام:
إخلط جميع المكونات السابق ذكرها، مع غمس كرة قطن فيها، ووضعها على جميع إنحاء الوجه، وينصح بتجربة الوصفة بشكل يومى قبل الذهاب للنوم.
ماسك الموز