هل يترشح ظافر العابدين لرئاسة تونس؟

أشعل مسلسل عروس بيروت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، إذ تصدر هاشتاج #عروس_بيروت قائمة الهاشتاج الأكثر تداولا علي تويتر فى تونس خلال الأيام الماضية.
والمسلسل من بطولة النجم التونسي ظافر العابدين والفنانة تقلا شمعون وكارمن بصيص، وتدور أحداث المسلسل فى لبنان، وهو من نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي عروس إسطنبول والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز و أصلي أنور.
وتدور قصة المسلسل حول شاب ثري يلتقي بفتاة بسيطة بالصدفة ويقع فى حبها، وتقف والدته صاحبة الشخصية المتسلطة حاجزا أمام هذا الحب، ولقد تناولت التعليقات حول المسلسل على مواقع التواصل الإجتماعي من المعجبين حول الأداء الرومانسي للفنان ظافر العابدين فى المسلسل، وأشادت المعجبات بموهبة وقدرة الفنان التونسي على التمثيل باللهجة اللبنانية.