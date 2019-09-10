الوادي الصناعي.. وجهة صناعية ولوجستية واعدة

جدة- ياسر بن يوسف

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف بن مشعل الزايدي أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية من شأنه تحقيق مطالب المرحلة، مقدما شكره لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين على تكرمهما بإنشاء الوزارة، واختيار معالي بندر إبراهيم عبدالله الخريف، أحد الكفاءات الوطنية الشابة الذي رأى أنه سيقود سفينة الصناعة والثروة المعدنية بكفاءة الخبراء ودراية العلماء.

وقال الزايدي خلال لقاء اللجنة بمسؤولي الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مقر غرفة مكة المكرمة: “كان لجهود اللجنة الوطنية الصناعية بقيادة المهندس أسامه الزامل أثراً فعالاً في إنشاء الوزارة الوليدة، بعد أن تكرمت برفع توصياتها في هذا الصدد إلى مقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فكان إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

وتابع: نستهل أعمال اللجنة الموقرة، وبين أيدينا رصيد ثمين من الأوامر الملكية والقرارات الطموحة التي تؤكد عزم قيادتنا الرشيدة على خلق اقتصاد متين ومجتمع مثالي معافى، ومناخ استثماري جاذب يقود لمجتمع حيوي في وطن طموح.



واطلعت اللجنة على الفرص الاستثمارية الواعدة بالوادي الصناعي، حيث وصل عدد الشركات حاليا إلى 116 شركة تعمل في ستة قطاعات رئيسية هي: المنتجات الدوائية، السلع الغذائية والإستهلاكية، الخدمات اللوجستية، الصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاء والبناء وقطاع صناعة وتجميع المركبات والآليات.

وقد بدأت بعض الشركات عمليات تصدير منتجاتها عبر ميناء الملك عبدالله، الذي يعد ثاني أكبر ميناء بالمملكة، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي الجاذب للاستثمار في الوادي الصناعي.

ويتميز الوادي الصناعي – إضافة إلى بنيته التحتية المتطورة– بعدة مميزات، منها وجود منطقة مخصصة للغاز تحت التطوير بمساحة تصل إلى 4.5 مليون متر تقريبا متوفرة لعدة استخدامات. ويتفرد أيضا بتخصيص أراض للاستخدام الصناعي واللوجستي للبيع بمساحات مختلفة تبدأ من 20,000 متر، ودفعات ميسرة تصل إلى 10 سنوات كمنتج جاء استجابة لمطالب متزايدة من المستثمرين المحليين لامتلاك أراضي صناعية.

ومن أهم المحفزات للمستثمرين في الوادي الصناعي بالخصوص ومدينة الملك عبدالله بالعموم هو وجود هيئة المدن الاقتصادية كجهة مشرعة للمستثمرين بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بشبكة الطرق الوطنية، وحلول متنوعة للأراضي، فضلا عن وجود محطة لقطار الحرمين.