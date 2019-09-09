وزير الطاقة : نرغب بالمضي قدما في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أبوظبي- وكالات

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم (الاثنين) أن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين مضيفاً :”نمضي فيه قدماً بحذر… نقوم بتجربة مفاعلين نوويين”.

وفي تصريح لسموه على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، قال الأمير عبدالعزيز إن “اتفاق “أوبك+” سيستمر في ظل إرادة الجميع، “عملنا دوماً على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معاً، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط”.

ولفت سموه إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

وقال سموه : “السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، تحالف أوبك+ سيظل قائماً على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك”.

وأشار إلى أن الالتزام باتفاق “أوبك +” أكبر مما هو مطلوب باستثناء دولتين، وهناك عائلة أكبر هي “أوبك+” وننتهج فن الإجماع في القرارات” مضيفاً : “لا يجوز أن نستأثر بالقرار في أوبك وإن كنا الدولة الأكبر”.

واستطرد:”يتعين على جميع المنتجين في أوبك الالتزام بأهداف الإنتاج بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب أنه “سيكون خطأ من جانبي أن استبق باقي أعضاء أوبك”. وفيما يتعلق بطرح أرامكو قال إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي للشركة “في أقرب وقت ممكن”.