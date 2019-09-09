مسرعة “مسك للنمو” تحتضن 12 شركة تقنية ناشئة

الرياض- البلاد

دخلت 12 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو”، الذي أطلقه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ممثلاً في مبادرة مسك الابتكار بالشراكة مع سيد ستارز ورؤية للاستثمار ، وذلك في مدينة الرياض ، وتستمر برامجها 3 أشهر يتخللها تدريب مكثف يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الملتحقين بما يساهم في تنمية واستدامة مشاريعهم.

ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج التدريبي المكثف الذي يضم 24 شابا وشابة يمثلون الشركات الـ 12، ويمتد إلى 3 أشهر ضمن مشروع مسرعة “أعمال مسك للنمو”، بإتاحة الفرصة لدعم عدد من المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية وتمويلها من قبل شركة “رؤية للاستثمار في رأس المال الجريء”، في خطوة تعكس حرص المشروع على دعم وتمكين الشباب وفتح مجالات أرحب أمام أعمالهم.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في استقطاب استثمارات من شركات خارجية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستحصل الشركات المشار اليها على تمويل استثماري بقيمة 100 ألف دولار أمريكي (375 ألف ريال) وستظفر بفرصة عرض مشاريعها بعد الانتهاء من برنامج المسرعة على نخبة من المستثمرين المستقلين وشركات الاستثمار في رأس المال الجريء مع نهاية المشروع.

ويطمح مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى الإسهام بما تقدمه من مبادرات للشباب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، في جعل المملكة مركزاً عالمياً للابتكارات المستهدفة، عبر تنفيذ برامج عمل وممارسات ذات مستوى عالمي.