خبراء المال.. لا تخف إمنح إبنك المراهق بطاقة الإئتمان

نرمين عباس

بالتأكيد قد يبدو إعطاء بطاقة ائتمان لمراهق اقتراح محفوفًا بالمخاطر، لكن خبراء المال يقولون إنها يمكن أن تكون خطوة تعليمية مفيدة ، بحدود مناسبة

في بعض البنوك لا يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا التقدم بطلب للحصول على ائتمان باسمهم

لكن يمكنهم أن يستخدموا بطاقات والديهم

سواء عن طريق الاقتراض غير الرسمي للبطاقات أو عن طريق جعل الآباء يضيفونهم رسميًا كمستخدمين “مرخصين”

ببطاقاتهم الخاصةتشير النتائج الحديثة إلى أن بعض الآباء يتبنون فكرة بطاقات الائتمان لأطفالهم،

حيث أشار تقرير إقتصادي أن 17% من آباء لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا يفضلون إعطاءهم بطاقات ائتمان

وقال جاك إي كوساكوفسكي ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ مجموعة إنجاز الأمريكية

وهي مجموعة غير ربحية تعمل على الترويج لمحو الأمية المالية وريادة الأعمال بين الشباب:

“إنني أرى بطاقة الائتمان كأداة إذا استخدمه الآباء كفرصة تعليمية ، فهذا شيء رائع”

وفي هذا الشأن نشرت مجموعة إنجاز استطلاعًا شمل 1000 مراهق

وجد أنه في أغلب الأحيان يتلقون أموالًا من آبائهم ، فقد استخدم ربعهم بطاقة ائتمان الوالدين لشراء شيء ما عبر الإنترنت

وقال ثلثيهم إن لديهم حسابًا مصرفيًا ، وأن أقل من ثلث المستجيبين لديهم بطاقة ائتمان

وقال جان فيشر المخطط المالي المعتمد في بولينج جرين إن الآباء أو يجب أن ينشئوا “بيئة خاضعة للرقابة” ، يضعون فيها قواعد لاستخدام البطاقة

مثل ما يمكن أن يستخدمه المراهق والمبلغ الذي قد يتم تحصيله

ويجب على الآباء مراقبة الإنفاق ومناقشة إدارة البطاقة مع المراهق ، بما في ذلك كيفية دفع الفاتورة في الوقت المناسب لتجنب رسوم الفائدة

ويجب على الآباء أيضًا شرح درجة الائتمان ، وكيف يتأثرون باستخدام البطاقة

وقال أن سنوات المراهقة هي “الوقت المثالي” لتدريس السلوك الائتماني المسؤول فيما بعد

وتتمثل إحدى أهم مزايا استخدام المراهقين لبطاقات الإئتمان أنها تحمي المراهق كمستهلك من الاحتيال

وهذا يجعل بطاقات الائتمان أقل خطورة لاستخدامها في مواقع معينة

لذا إذا كنت تفكر في منح طفلك بطاقة ائتمان ، يوصي اختصاصين المال باتباع نهج متدرج لإدارة الأموال

مثل البدء بحساب ادخار ، ثم إضافة حساب فحص ببطاقة الخصم أو ربما بطاقة خصم مسبق الدفع

وتتيح بعض بطاقات السحب الآلي الجديدة للوالدين تحويل الأموال ووضع حدود الإنفاق

ومراقبة استخدام البطاقة مع تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة التي تراقب حركة ونشاط الحسابات البنكية للمستخدم أو العميل