تقرير علمي مفصل.. بشرى لعشاق الشيكولاتة والقهوة والبيتزا

هل أنت من محبي البيتزا والشيكولاتة ، لكنك في الوقت نفسه تخشى من أضرارها التي انتشرت على ألسنة الجميع؟، إذن إليك البشرى.

موقع “روسيا اليوم”، استعرض عددا من الأطعمة التي يظن الناس ضررها بينما هي مفيدة للصحة إذا أحسن تناولها.

ضمت قائمة الأطعمة الطيبة المحببة للنفس وغير الضارة بحسب اعتقاد الناس 5 أطعمة نستعرضها في التقرير التالي:

الشوكولاتة

ربما تضم شوكولاتة الحليب كمية كبيرة من الدهون والسكر، وهذه العناصر معروف عنها أنها ضارة بالصحة.

وعلى الرغم من ذلك، فالشوكولاتة في صورتها الداكنة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك.

فهي غنية بالفلافونويد المعززة للدماغ، والتي يمكن أن تعزز مهاراتك الإدراكية وقدرتك على تكوين الذكريات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشوكولاتة مصدر مهم وكبير لمضادات الأكسدة، التي تعتبر ضرورية لأنها تعمل على منع الأمراض والحفاظ على الشباب.

وكشفت دراسات متنوعة أن العناصر الغذائية والمواد الكيميائية في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد أيضا في تقليل أعراض الاكتئاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وإبطاء شيخوخة العضلات.

زبدة الفول السوداني

يتجنب كثير من الأشخاص تناول زبدة الفول السوداني لأنها عالية الدهون.

ولكن أثبتت الدراسات أن القليل منها يمكن أن يقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وانخفاض الكوليسترول السيئ.

تضم زبدة الفول السوداني كمية كبيرة من البروتين والألياف والعناصر الغذائية مثل فيتامين إي والبوتاسيوم والمنجنيز.

الزبدة

الزبدة عنصر طبيعي، وأي بديل له قد يكون مضرا أكثر منها، وبالإضافة إلى ذلك.

فهي مليئة بفيتامينات “أ” و”ي” و”كا” القابلة للذوبان في الدهون.

وتحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا أكثر بعد تناول الطعام، ما يعني أنك تتناول كميات أقل من الطعام.

القهوة

ربما يسبب الإفراط في تناول الكافيين آثارًا جانبية، مثل الصداع والتوتر وخفقان القلب والقلق.

ولكن شرب بعض القهوة يوميًّا مفيد لصحتنا، إذ كشفت الدراسات أن الذين يتناولون القهوة على المدى الطويل قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومرض باركنسون والحصاة المرارية.

كما أن هناك دراسات أخرى أجراها باحثون في فنلندا، تقول إن شرب من 3 إلى 5 أكواب قهوة يوميًّا تقلل فرص الإصابة بمرض ألزهايمر أو الخرف بنسبة 65%.

البيتزا

يعتبرها البعض من أخطر الوجبات والأطعمة السريعة، استنادا إلى أنها تضم نسبا مرتفعة من الدهون والملح والكربوهيدرات وجميع الأشياء التي يجب أن نحاول تجنبها.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه من الممكن جعل البيتزا مفيدة، من خلال جعلها تحتوي على قاعدة قمح كامل مع هريس الطماطم وقليل من الجبن وكثير من الخضراوات، لتناول وجبة لذيذة غنية بالألياف والمواد الغذائية والبروتين.