“المالية” تعقد الجلسة الأولى لمبادرة “ديوانية المعرفة”

الرياض : البلاد

تنطلق اليوم (الاثنين) ، أولى جلسات مبادرة “ديوانية المعرفة” في الرياض، التي تنظمها وزارة المالية، حيث تناقش أبرز القضايا المالية والاقتصادية المتخصصة والمتجددة، من خلال سلسة حلقات وجلسات نقاشية مع مختلف القيادات والخبراء المتخصصين في القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان أن مبادرة “ديوانية المعرفة” تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني، مبيناً أن المبادرة تستهدف قيادات المنظومة المالية وأيضًا المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، كما تمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية بأن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

وقال الثنيان: ستركز الجلسة الأولى على مفهوم وتطبيقات تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، وذلك بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هشام الحقيل، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية صالح المصيباح، ويدير الجلسة وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، كما تتخلل الجلسة تجربة شركة جارتنر للأبحاث التقنية التي يقدمها مدير الأبحاث في الشركة فابيو تشيسيني، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الدولية والمحلية في التقنية المالية لعدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.