العرق.. هذه المأكولات تضعك في الموقف المحرج!

العرق مع ارتفاع درجة الحرارة في أوقات النهار والليل أحيانا تسبب ضيقا وإحراجا للكثيرين.

العجيب في الأمر أن العرق الزائد يتعلق بنظام غذائي خاص وبنوعية المأكولات التي يتناولها الإنسان.

وكالة “سبوتنيك” للأنباء قدمت قائمة من الأطعمة والمشروبات التي تساهم بزيادة التعرق، والتي جاءت كالتالي:

الشاي والقهوة

الكافيين الزائد في مشروبات الشاي والقهوة تسبب زيادة التعرق فضلا عن أنه يزيد من معدل دقات القلب ويحفز الأيض.

الجبن

وتعمل الجبن على رفع حرارة الجسم وزيادة التعرق بسبب العمل الذي يضطلع به الأيض لهضم الطعام.

الوجبات السريعة

المأكولات كالبطاطا المقلية والبيتزا والآيس كريم تساهم بتعرق الجسم.

المشروبات الكحولية

يرفع استهلاك الكحول من سرعة الدورة الدموية وضغط الدم ويتعامل الجسم معها على أنها مواد يجب التخلص منها عن طريق البول أو التعرق.

الفلفل الحار

ترفع الأطعمة الغنية بالتوابل درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، وبالتالي تسبب التعرق.