إنجاز 7 مشروعات لدرء السيول بأبها

أبها- البلاد

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشروعات شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال.

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيراً إلى أن الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، و جاري العمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.