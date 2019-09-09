أمير الشرقية يشيد بجهود مؤسسة جسر الملك فهد

الدمام – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، الأهمية الاستراتيجية لجسر الملك فهد في توطيد العلاقات مع مملكة البحرين الشقيقة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيداً بما بذلته المؤسسة والجهات الأخرى لتسهيل حركة المسافرين، الأمر الذي أثمر عن تحقيق المؤسسة لأعلى رقم عبور منذ تأسيس الجسر بعدد يقترب من 3ملايين مسافر خلال شهر، مبيناً أن من الواجب على الجميع الحرص على تسهيل حركة العبور من الجانبين، والتركيز على ابتكار حلول تسهم في تقليل مدة الانتظار والحد من الزحام في منطقة الإجراءات.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس , الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ، مشددا على ابتكار الحلول التقنية المساندة، وإشراك المسافرين عبر منصة لتقديم المقترحات، مع توعية المسافرين بالإجراءات اللازمة، والخدمات المقدمة لهم، وحالة الحركة، وأساليب التعامل مع حالات الطوارئ – لا قدر الله-، مشيداً بالشراكة مع جمعية الذوق العام لتعزيز هذه الثقافة في السفر.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة باسمه واسم منسوبي المؤسسة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، وحرصٍ على أن تقوم المؤسسة بالدور المأمول منها على أتم وجه.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على عدد من المشروعات التطويرية التي منها مشروع كبائن تحصيل الرسوم، ومنطقة الإجراءات الجديدة، مبيناً أن المؤسسة أكملت عددا من المشروعات التطويرية والتحسينية.