10 آلاف وافد ينضمون لهيئة المحاسبين القانونيين

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, استقبالها لـ10 آلاف وافد تم انضمامهم لعضوية الهيئة عبر التسجيل المهني الذي يعد أحد أهم مبادرات ومشاريع هيئة المحاسبين بعد أن تم تدشينه من قبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مؤخراً.

وأشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس, بتفاعل القطاع الخاص بالتسجيل المهني لدى الهيئة الذي انطلق بدءاً من غرة المحرم الحالي ويلزم ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن, منوهاً بالجهود التي تبذل من القطاعين الخاص والعام لما فيه خدمة هذه المهنة الحساسة والهامة وبما يعود بمنفعة التنمية الاقتصادية.

وأوضح المغامس أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اشترطت على المتقدمين الحصول على بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة أو دبلوم محاسبة أو خريج إحدى كليات العلوم الإدارية ومجتاز على الأقل 15 ساعة أكاديمية في المحاسبة مع منحه فرصة إكمالها خلال سنة, مبيناً أن التسجيل المهني هو فائدة للمهنة وللوطن من خلال ضبط الممارسة المهنية وكشف حالات التزوير في المؤهلات وفتح الباب أمام أبناء وبنات الوطن من خلال ارتفاع نسبة التوطين لا سيما أن التسجيل المهني سيساعد أيضاً على التعرف على واقع سوق مهنة المحاسبة.

وأكد أن التسجيل المهني في هيئة المحاسبين لا يعد اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين حتى يتم التحقق من صحة المؤهل العلمي وتحقيق الشروط المطلوبة.

مما يذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين قد أفردت من خلال موقعها الإلكتروني تفاصيل وشروط الانضمام في التسجيل المهني دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو فروعها الذي يتيح لمنسوبي المهنة في القطاعات الاقتصادية كافة فرصة الانتماء لكيان مهني.