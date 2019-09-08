ميسي بصدد التجديد “مدى الحياة” مع برشلونة

أشارت تقارير إسبانية إلى مساعِ حثيثة تبذلها إدارة برشلونة لإيجاد اتفاق لتجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي.

عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، ينتهي مع الفريق صيف2021، ويهدف رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو لإحكام القبض عليه.

بحسب ما أوردته يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن بارتوميو منح الضوء الأخضر للمسئولين من أجل إعداد مدى الحياة لميسي.

وجدد ميسي عقده الحالي مع برشلونة صيف 2017، بشرط جزائي كان الأكبر في تاريخ اللعبة وقتئذ وبلغ 700 مليون يورو.

وتسعى الآن إدارة برشلونة إلى التجديد رقم 9 في تاريخ ميسي مع النادي الذي وفد إليه عام 2000 من نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واللعب مرة أخرى تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.

بيد أن ميسي نفى رغبته في الرحيل عن النادي، وأكد على التزامه وحبه لبرشلونة. جميع الشواهد الآن باتت تؤيد إبرامه عقدًا جديدًا.

ومن المفترض أن تشهد المباراة فالنسيا السبت القادم على المشاركة الأولى لميسي مع البلاوجرانا، بعدما غاب عن الجولات الثلاث الأولى بداعي الإصابة.