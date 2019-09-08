مباحثات سلام مع المعارضة السودانية المسلحة

الخرطوم – وكالات

أرسل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك موفداً خاصاً التقى قادة الجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان، وبحث معهم عملية إحلال السلام في السودان عبر المفاوضات المقبلة.

وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى: إن موفد “حمدوك” أبلغهم عزم واهتمام السلطات الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية قصوى، كما طلب تعاون الجبهة الثورية في تحقيق هذا الهدف النبيل في أقرب وقت.

ويتواجد حالياً قادة الجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان “جوبا” منذ أيام لإجراء مشاورات داخلية اتفقت خلالها على توحيد موقفها التفاوضي، كما اتفقت على الدخول في المفاوضات المقبلة بوفد واحد.

والتقى سلفاكير، الأربعاء، قيادات القوى المسلحة في المنطقتين ودارفور، على رأسهم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو ومالك عقار وأركو مناوي وآخرون، وأجرى معهم مباحثات حول بدء محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية بالسودان.

وأكد البيان أن اجتماعات الجبهة الثورية في جوبا متواصلة، وتسعى لبلورة موقف تفاوضي موحد توطئة للدخول إلى مفاوضات تفضي إلى سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة السودانية ويعالج آثار الحرب.