كيف تصبح ثريا؟ .. هذه الكتب تقودك إلى المال الوفير

كيف تصبح ثريا؟.. ربما هذا السؤال الأهم لمسيرة كل الأشخاص الطامحين إلى الثروة، خاصة من الشباب.

هناك مقولة مشجعة دائما في هذا الإطار بأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة.

موقع cnbc عربية قال إن هذه الخطوة التي تبدأ بها الميل ربما تكون عبارة عن كتاب.

فغالبية الأثرياء، اجتمعوا في أنّهم يمضون نحو 30 دقيقة يوميا في القراءة، بحسب تقرير الموقع الاقتصادي المتخصص.

في هذا التقرير أجمع لك الكتب الـ6 الأهم كي تصبح ثريا.

كتاب Your Money or Your Life

تأليف فيكي روبين وجو دومنيجويز، ونشر في العام 1992، ويستعرض في مقدمته أنّه في مثل هذه الأوقات، من المهم معرفة الفرق بين كسب العيش وصنع حياتك، حيث أصبحت أموالك أو حياتك أكثر أهمية.

كتاب You Are a Badass at Making Money

الكتاب من تأليف جين سينسير ونشر في العام 2017، ووصفته مجلة نيويورك بأنّه “مصدر مرح حول إزالة العقبات بينك وبين دخل أحلامك”.

كتاب Business Adventures

المؤلف هو جون بروكس وصدر كتابه في العام 1969، ويضم 12 حكاية كلاسيكية عن عالم الأعمال في وول ستريت، ويكشف خبايا الأسواق المالية وكيف سقطت أكبر شركات البورصة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

كتاب The Automatic Millionaire

تأليف ديفيد باخ ونشر في العام 2003، ويناقش كيف ضاع الحلم الأمريكي، وما الذى سيواجهه الأمريكيون على المستوى الاقتصادي مستقبلا.

كتاب The Little Book of Common Sense Investing

تأليف جون بوجل، ونشر في العام 2007، وهو كتاب عن الاستثمار في الفترتين لعامي 2007 و2017.

كتاب Think and Grow Rich

كتاب في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، ألفه في العام 1937 نابليون هيل.