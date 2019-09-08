دراسة بريطانية تنفى التنصت على محادثات المستخدمين

القاهرة- هاشم الهاشم

على عكس ما هو شائع، حول تنصت التطبيقات الشهيرة بما فيها منصة فيس بوك لمحادثات المستخدمين عبر ميكروفون هواتفهم الذكية، ويفاجئهم بظهور إعلانات لبعض المنتجات أو الأغراض التى تحدثوا بها مع أصدقائهم، كشفت دراسة جديدة النقاب عن أنه لا يوجد دليل على أن الهواتف الذكية أو التطبيقات تستمع إلى محادثات المستخدمين .

وقام باحثون من شركة Wandera البريطانية باختبار هاتفين يعملان بنظام أندرويد وIOS، ووضع الفريق الهواتف الذكية فى “غرفة صوت” لمدة 30 دقيقة، مع تشغيل صوت القطط والكلاب، كما وضع الفريق أيضا اثنين من الهواتف الذكية المتطابقة فى غرفة صامته، وتم إبقاء العديد من التطبيقات الشهيرة، بما فى ذلك فيس بوك وانستجرام وجوجل كروم و سنابشات ويوتيوب وأمازون مفتوحة أثناء التجربة.

وفى نهاية الثلاثين دقيقة، نظر الباحثون فى الإعلانات المتعلقة بأغذية الحيوانات الأليفة فى كل تطبيق وصفحة ويب، ونظروا أيضًا فى استهلاك البيانات واستخدام بطارية الهواتف الذكية، وكشفت النتائج أن النشاط والإعلانات على الهواتف الذكية كانت متطابقة تقريبًا فى غرفة الصوت والغرفة الصامتة، بمعنى أن التطبيقات لم تتصنت إلى الحيونات السالفة الذكر.

و قال جيمس ماك ، مهندس النظم فى Wandera:” لقد لاحظنا أن البيانات من اختباراتنا أقل بكثير من بيانات المساعد الافتراضى خلال فترة زمنية مدتها 30 دقيقة، مما يشير إلى أن التسجيل المستمر للمحادثات والتحميل إلى السحابة لا يحدث على أى من هذه التطبيقات التى تم اختبارها، وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نتوقع أن يكون استخدام البيانات مرتفعًا مثل استهلاك بيانات المساعدين الظاهري”.