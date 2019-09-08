تعاون مشترك بين جمعية رعاية الأيتام بجدة وجمعية بنيان  للتنمية الأسرية

جدة : عبدالهادي المالكي

وقع رئيس مجلس الإدارة لجمعية رعاية الأيتام بـجدة ممثلًا بالدكتور عبدالله بن محفوظ اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية بنيان الخيرية للتنمية الأسرية بمحافطة مكة المكرمة ممثلًا بالأستاذ محمد المجلي .

وذلك بهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأيتام ذات الدخل المحدود والارتقاء بها على كافة المستويات التنموية وتحويلها إلى أسر مستقلة ومنتجة في محيطها الاجتماعي.

وتأكيـداً علـى تحقيق التكامـل والتنسـيق بـين الجهتين ذات الاهتمامـات المشـتركة ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ممـا يعتبر أساسـاً جيـداً شأن توطيد التعاون في مجال البرامج التنموية لتنمية الأسرية وجعلها أسرة فاعلة في المجتمع .