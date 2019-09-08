بالصور.. 5 متاحف صغيرة في باريس مناسبة للأطفال

نرمين عباس

نعم هناك متحف اللوفر، لكن باريس والمنطقة المحيطة بها

بها حوالي 200 متحف آخر والعديد منها يقدم السعادة للمسافرين الصغار وأسرهم

نقدم لكم خمس متاحف يمكن للأطفال والكبار ركوب العربات العتيقة بها وكذلك حضور العروض الموسيقية ومشاهدة العروض السحرية

1- المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي

تشمل معارض متحف التاريخ الطبيعي في باريس قاعات للجيولوجيا وعلم النبات ودفيئات نباتية من مناخات مختلفة

بالإضافة إلي مجموعة من الهياكل العظمية المفصلية والأحافير الرياضية التي ترجع لنهاية القرن التاسع عشر

ويمكن للأطفال ركوب الحيوانات على “دودو مانيج”، وهو حيوان من الأنواع المنقرضة

2- متحف الموسيقى

يقع هذا المتحف في الدائرة 19 بالقرب من منزل أوركسترا باريس

به مجموعة علي مدى قرون من الموسيقى والآلات الكلاسيكية الأوروبية ، منها البيانو المزخرف ومئات من القصب والقرون والآلات الوترية

ويتم تقديم العروض الحية في صالات المتحف كل يوم

سواء على الآلات الأصلية أو النسخ المتماثلة ويوفر المتحف نسختين من دليل الصوت باللغة الإنجليزية، أحدهما للأطفال والآخر للبالغين

ويمكن للزائرين سماع أصوات الآلات المعروضة، وتتميز الأقسام الأصغر من المتحف بالقيثارات الكهربائية والأدوات التجريبية

من القرن العشرين مثل الثيرمين والجيمبفون، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الآلات من القارات الأخرى

3- متحف الفنون في فورنس

في هذا المتحف يمكن للأطفال والبالغين ركوب السيارات القديمة في ألعاب المعارض العتيقة ويروي المتحف تاريخ معارض السفر في أوروبا ويشرح العلامات التي تحدد بلد المنشأ للحصان الدائري

لكن يجب الحجز مسبقاً لدخول موقع المتحف، وتقدم الجولات باللغة الفرنسية عدة أيام في الأسبوع على مدار السنة، ويتم تقديم جولات باللغة الإنجليزية في أشهر الصيف

4- متحف الفنون والحرف

أنشئ متحف “كونسيرفاتوار ديس آرت آند ميتييرز” خلال الثورة الفرنسية لعرض العلوم والتقنيات الحديثة

ومنذ ذلك الحين تلقى تحديثات مستمرة ، والتي حولته تدريجياً إلى متحف لتاريخ التغيير التكنولوجي

وتتدلى من سقف أحد المباني الطائرات القديمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بندول فوكو

وهو أول جهاز بصري يستخدم لإثبات دوران الأرض في منتصف القرن التاسع عشر

كذلك يحتوي على مجموعة هائلة من السيارات العتيقة والمحركات المبكرة والأدوات العلمية

والعناصر المستخدمة في بناء تمثال الحرية، بما في ذلك مجموعة من الجبس المبكر من التماثيل

5- متحف السحر

من ردود أفعال الزوار الشباب إلى متحف السحر، يبدو أن تصرف الساحر لا يتطلب أي شرح

فتبدأ كل زيارة لهذا المتحف الذي يقع في حي ماريه بأداء قصير من الحيل البسيطة

تليها جولة بصحبة مرشد من لمشاهدة الأشياء السحرية المعروضة في هذه الأقبية من القرن السادس عشر

تجري هذه الجولة حاليًا باللغة الفرنسية، لذلك قد يرغب الزوار الناطقون باللغة الإنجليزية

في استكشاف أنفسهم بأنفسهم بمساعدة كتيبات إرشادية باللغة الإنجليزية المتاحة عند المدخل

ويحتوي المتحف علي مرايا المرح، وأدوات السحر للمنزل

وحالة مومياء مصرية جعلت سكانها يختفون ويمكن لكافة أفراد الأسرة حتي الأجداد زيارة المتحف